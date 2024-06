Scontro fra due auto. Quattro feriti: uno è grave Scontro tra auto a Montopoli Val D’Arno: due veicoli si sono scontrati frontalmente, causando quattro feriti. Uno grave trasportato all'ospedale, ma non in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri sulla dinamica dell'incidente. Presenti sul posto vigili del fuoco e Pubblica assistenza per soccorrere i feriti.