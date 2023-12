Scontro Comune-Confcommercio: "Basta parlarne, ora via ai lavori"

Il sindaco Simone Giglioli è lapidario: "Piazza del Popolo, per come si presenta allo stato attuale, ha necessità di essere riqualificata; la sua vocazione non può essere quella di rotatoria o area parcheggio, senza che vi siano spazi fruibili dai cittadini". Il primo cittadino, replicando a Confcommercio. Per di più ora "che siamo in una fase avanzata del progetto, pronti per partire con i lavori già a gennaio, dopo le vacanze di Natale".

"Occasioni e momenti per discutere del progetto ci sono state e l’amministrazione non si è mai tirata indietro di fronte alla valutazione di proposte migliorative, ma è evidente che ora, in questa fase progettuale, il tempo delle discussioni è finito e non ci possiamo permettere nessuna battuta d’arresto - spiega il sindaco Giglioli -. La riqualificazione di Piazza del Popolo è un progetto che parte da lontano, inserito all’interno di un contesto di interventi che riguardano il corpo centrale dell’assetto viario del centro storico, iniziato qualche anno fa con il rifacimento della pavimentazione di via Ser Ridolfo". Il dibattito pubblico per migliorare e ripensare questa Piazza è iniziato più di 15 anni fa, e l’intervento di oggi – spiega una nota – "si inserisce in un contesto di miglioramento che riguarda le piazze di San Miniato e la loro fruibilità: Piazza Grifoni, Piazza della Repubblica (antistante il Seminario), che trent’anni fa era un parcheggio, Piazza XX settembre, rinnovata nel 2010, Piazza del Popolo appunto e, a breve, anche Piazza del Duomo". I lavori in Piazza del Popolo prevedono il recupero e la realizzazione di un numero di stalli di sosta su piazza Dante Alighieri e Corso Garibaldi, superiore rispetto a quelli che si perdono in Piazza del Popolo, posti che saranno adibiti anche a soste più lunghe; quelli che saranno mantenuti sulla Piazza del Popolo saranno invece riservati alla sosta breve.

"Quello di Piazza del Popolo è un progetto per il quale l’amministrazione ha ottenuto un finanziamento pubblico con fondi Pnrr, una tipologia di sostegno che impone tempi e scadenze rigide sia per quanto riguarda l’affidamento dei lavori, sia per la loro realizzazione, pena la perdita del contributo - precisa ancora il sindaco -. Credo che, allo stato attuale dei fatti, con un progetto esecutivo e un cantiere alle porte, e dopo i numerosi incontri e gli scambi epistolari, sia necessario andare avanti con la riqualificazione della piazza, un intervento necessario al centro storico, che porterà grandi benefici alla città".

C. B.