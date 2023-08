Scontro a La Sterza Grave un 55enne

Un uomo di 55 anni, residente in Valdera, è rimasto gravemente ferito ieri intorno alle 14,15 sulla via Volterrana, a La Sterza, nello scontro tra la sua auto e un furgone. Il 55enne è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza e l’auto medica, e poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello con l’eliambulanza Pegaso per un sospesso trauma alla spina dorsale. Per questo motivo è stato arrivato l’elisoccorso. L’altro ferito – un uomo tra i 30 e i 40 anni – ha riportato traumi meno gravi ed è stato portato in ambulanza all’ospedale di Pontedera.