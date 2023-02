Scomparso Mario Profeti detto “Gastone“ Ex barbiere e fotografo

CASCIANA TERME

Il ciclismo toscano piange la morte di Mario Profeti, che in questo sport che lui amava profondamente, era conosciuto da tutti come Gastone. Abitava da sempre a Casciana Terme dove aveva svolto il mestiere di barbiere per decine di anni. Era la sua bottega un ritrovo di sportivi, ciclismo in primis ma anche di altri sport. E quando al sabato e la domenica aveva un po’ di tempo libero, eccolo con la sua macchina fotografica alle gare, dai giovanissimi ai dilettanti per oltre 50 anni. Casciana Terme perde uno dei suoi personaggi caratteristici e più conosciuti che aveva lasciato il ciclismo con l’avvento della pandemia, dopo aver scattato migliaia di foto. Alla moglie e alle figlie, sentite condoglianze. Il funerale si terrà oggi alle 15 a Casciana.