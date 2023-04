Scomparso Flaminio Giusti grande ciclista

Flaminio Giusti, per tutti i forcolesi Dedo, se ne è andandosene, come dice uno dei suoi nipoti, Nico, in una toccante lettera di addio, in punta di sellino verso il suo ultimo gran premio della montagna. Come si addice ad un ciclista che, sia da dilettante che poi da professionista, con tenacia lottava per arrivare primo in cima alle salite. "Gli anni ’50 ti hanno visto battagliare sulle strade d’Italia ma anche fuori dai confini nazionali – continua Nico con affetto – e quante volte ci hai raccontato i tuoi coloriti aneddoti che ci hanno trasmesso tutta la tua passione che avevi per la bicicletta. Di quando il grande Fausto Coppi cercò, senza riuscirci, di staccarti sulle rampe della salita verso Rocca di Papa o della risposta tagliente a Bobet che ti aveva chiamato italiano maccherone".

Pietro Mattonai