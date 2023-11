Scomparso Cherubino Quirici, noto conciatore

Ha destato vasto cordoglio in città la scomparsa di Cherubino Quirici, all’età di 61 anni, santacrocese. Conciatore molto conosciuto e stimato, alla guida da anni della conceria Nuova Albora di cui era uno dei soci, era figlio di Orazio, già presidente della Cuoiopelli negli anni 60. Un male incurabile ha prevalso su di lui, marito di Sandra e padre di Chiara, partecipava ben volentieri alle cene del gruppo dei "Greggi alla rete". Da ieri pomeriggio il feretro di Cherubino Quirici è esposto nella sala del commiato della Misericordia in via Ciabattini. I funerali si svolgeranno domani alle ore 15 nella chiesa di San Donato di San Miniato.