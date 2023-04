Scomparsa una 60enne Ricerche con elicottero droni e squadre a terra Sangue vicino a casa

di Gabriele Nuti

Alle 3 della notte tra lunedì e ieri una vicina l’ha vista uscire dal cancello di casa e incamminarsi per la strada. Apparentemente nessun problema. Nessuna ferita. Le tracce di sangue repertate dai carabinieri vicino all’abitazione della sessantunenne scomparsa a Santa Croce potrebbero appartenere alla stessa donna, anche se sono in corso accertamenti e comparazioni.

Una ferita casuale, un’epistassi potrebbero essere il motivo della perdita ematica. Certo è che questo particolare non facilita le cose anche se la testimonianza della vicina, che alle 3 stava cercando il gatto affacciata alla finestra, esclude qualsiasi risvolto violento. La donna, sposata e madre di due figlie, camminava tanto. E’ affetta da una malattia. Basta anche il semplice sfioramento del lenzuolo per provocarle dolori molto forti. Così anche la notte si alzava e usciva a camminare. "Con se non ha telefono telefono cellulare o altri dispositivi per essere rintracciata.

L’elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato a lungo Santa Croce e l’intera zona circostante. Ricerche a terra sono state estese in ogni angolo della cittadina conciaria, lungo l’Arno, in centro e nella zona industriale. Nelle prime ore della notte i pompieri hanno ispezionato anche gli edifici di vecchie fabbriche. Dai Magazzini Arno all’ex Veliero, mentre l’Ucl (Unità di comando locale) coordinava le operazioni dalla piazza del quartiere di Verbella. Sempre presenti i carabinieri della stazione di Santa Croce e della compagnia di San Miniato. Poco prima di mezzanotte si è alzato in volo anche il drone per le ricerche con la telecamera a raggi infrarossi.