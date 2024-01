"Scelte e potature errate hanno accorciato la vita dei tigli"

PONSACCO

"Non ha fatto troppo scalpore il recente abbattimento di 23 alberi del viale della Rimembranza. Le ricche spiegazioni dell’amministrazione comunale di Ponsacco e la sequenza degli interventi non sono serviti a convincere del tutto alcuni cittadini e abitanti sul Viale", così inizia l’intervento di Roberto Russo del sindacato Fesica Confsalolti che punta il dito su quei tigli che furono piantati nel 1923 a seguito di una iniziativa governativa a livello nazionale, che voleva ricordare i caduti della prima guerra mondiale, un albero per ogni soldato scomparso del comune o del territorio nel caso delle piccole città. "La notizia dell’abbattimento, sradicamento e piantumazione di 23 nuovi tigli, dopo che negli anni scorsi altri 7 avevano subito la stessa sorte, sarebbe un’opera preventiva destinata anche a salvaguardare l’incolumità delle persone - spiega Russo – Sul fine dell’iniziativa non si pone alcuna critica. Desta una qualche perplessità rilevare che l’amministrazione abbia dichiarato che l’intervento era urgente alla fine del 2023, quando la notizia era già presente in provvedimenti di inizio 2021, mentre la relazione dell’Università di Bologna era stata conclusa nel febbraio del 2022. Un’emergenza sinceramente sui generis con tempi assai prolungati. Altro dettaglio da non sottovalutare è che la relazione scientifica riporta a due principali motivi la causa dell’abbattimentoi, che mediamente risultano avere una vita da alcune a molte centinaia di anni: da un lato una sbagliata potatura che non ha rispettato il loro sviluppo naturale. L’altra è riconduciabile alla loro condizione e la posizione. Gli esemplari subiscono un “ridotto spazio di radicazione, superfici impermeabili, elevato traffico veicolare”, come riporta testualmente la relazione scientifica. Quest’ultimo passaggio ci dovrebbe far riflettere sul nostro approccio rispetto al mondo naturale".