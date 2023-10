Scazzottata a fine partita. Giocatore finisce in ospedale, intervengono i carabinieri

Castelfranco di Sotto (Pisa), 25 ottobre 2023 - La partita del campionato amatori tra Castelfranco e Le Badie è finita in una mezza rissa. Alla fine l’epilogo a cazzoti è stato "derubricato" a lite tra due giocatori, uno della squadra di casa e l’altro della compagine delle Badie di Castellina Marittima. Ma c’è stato bisogno dell’intervento dei carabinieri della compagnia di San Miniato per riportare la situazione alla normalità e sotto controllo, prima che potesse degenerare perché – si sa – l’adrenalina, la fatica e le scorie della partita, alla fine possono anche sfociare in situazioni poco piacevoli. Come sempre accade in queste circostanze, i due calciatori prima si sono presi a male parole e poi sono passati ai fatti.

Uno dei due è stato soccorso dai sanitari del 118 che sono intervenuti con un’ambulanza poco prima delle 23. Ad avere la peggio un trentatreenne, non è stato specificato di quale delle due squadre, trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli. Codice verde equivale a nessuna gravità. Ma è il successivo intervento dei carabinieri della compagnia di San Miniato a certificare che il soccorso non è stato conseguente a uno scontro di gioco, ma ad altro. Al momento, secondo quanto si apprende dal comando compagnia di San Miniato – guidata dalla maggiore Francesca Lico – nessuno dei due calciatori ha sporto denuncia contro l’altro. Se non ci saranno denunce la questione finirà qui, senza strascichi giudiziari. Altrimenti saranno possibili sviluppi in tribunale. Resta la gravità del fatto. Perché il calcio, e lo sport in genere, a qualunque livello si pratichi, e a maggior ragione tra gli amatori, deve rimanere un divertimento, un passatempo, certo non un veicolo di violenza.

g.n.