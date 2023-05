Scavi anfiteatro I tempi si allungano Serve il bando biennale

C’è una gara da imbastire a livello europeo dal valore di 4,5 milioni di euro per il cantiere delle meraviglie che, anno dopo anno, sta restituendo una grande pagina della storia rimasta a sonnecchiare per secoli sotto i terreni di porta Diana. Un bando biennale per affidare i lavori dell’anfiteatro romano: mancano gli ultimi dettagli e il maxi monumento sarà pronto a essere blindato almeno per i due cantieri prossimi venturi grazie a un finanziamento stellare che supera i 4 milioni, soldi arrivati dal precedente governo che, in sostanza, mettono al sicuro il cantiere e consentono di intavolare una gara di appalto a livello europeo. E’ una delicatissima fase della gara, forse uno degli squarci burocratici più complicati dalla scoperta avvenuta nel 2015. Intanto è in atto una sorta di cantiere sperimentale, sotto la guida dell’archeologa Elena Sorge e del sovrintendente Valerio Tesi, volto a avviare le procedure di campagna di scavo che, tempi di gara permettendo, potrebbero vedere la luce in estate inoltrata. Insomma sarà la tempistica della gara di appalto a dirimere il momento in cui si spalancheranno di nuove le porte paradisiache dello scavo a Porta Diana.

Intanto ecco l’altra partita in corso: i lavori al botro, la fogna urbica che, da un lato ha permesso di far conoscere l’esistenza di un anfiteatro nel 2015, ma che dall’altro ne hanno rallentato i lavori per i problemi di natura idrogeologica. Una partita che ora è in mano al Comune di Volterra. E da dove ripartiranno i cantieri? Esattamente da dove li avevamo lasciati nell’ottobre 2022. Ossia da quel reticolo di cunicoli sotterranei che conducono a altri accessi tutti da svelare. E’ il ventre dell’anfiteatro, fra i passaggi per gli spettatori e le reti dell’acqua costruite dai romani. Ed è uno dei cantieri da riportare in luce dell’anfiteatro, dopo la clamorosa scoperta del piano dell’arena in cui si davano battaglia i gladiatori. Le gallerie sotterranee saranno fra i punti focali al centro della prossima campagna di scavo: cosa nasconde, ancora, quella fitta rette di cunicoli? "Quel che si nasconde ancora - risponde l’archeologa Elena Sorge - è un gigante che deve uscire dalla terra".

Ilenia Pistolesi