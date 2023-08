Scattano le indagini a Fauglia: cosa ha innescato l'incendio?

Dopo aver sedato il rogo che nel pomeriggio di martedì, a Poggio alla Farnia, si è divorato dieci ettari di boscaglia (questa la stima finale), la bonifica dell’area è andata avanti per tutta la notte e per l’intera giornata di ieri. Ora sono in corso accertamenti per capire cosa potrebbe aver innescato l’incendio. All’opera ci sono i carabinieri della locale stazione. Lo riferisce il sindaco Alberto Lenzi. "Le indagini e gli accertamenti sono in corso – dice il primo cittadino –. I nostri carabinieri di Fauglia stanno indagando a tutto campo. Tenendo conto anche delle prime segnalazioni che ci sono state, le parole e le indicazioni di chi ha dato l’allarme, le testimonianze dei primi momenti: tutti elementi utili a ricostruire il quadro".

"Onestamente e personalmente non credo che si sia sviluppato naturalmente – aggiunge Lenzi –. Non erano questi giorni di temperature altissime e vedo difficile come innesco l’autocombustione. Tuttavia attendiamo l’esito degli accertamenti e vediamo se si arriverà a capire come possa essere accaduto". "Mi preme sottolineare – conclude Lenzi – il grande lavoro che è stato fatto dai vigili del fuoco, da tutte le forze in campo, dai carabinieri alla polizia municipale, al personale del volontariato. Tutto questo ha permesso il migliore epilogo: nessuna casa o struttura toccata dalla fiamme".

L’incendio è scoppiato nel pomeriggio: il forte vento presente in zona – in alcune ore di elevata intensità –, in località Poggio alla Farnia, ha reso molto complicate le operazioni di spegnimento. Il vento, infatti, ha spinto il fronte del fuoco anche verso alcune case che erano minacciate dalle fiamme: anche per questo ci sono stati momenti di paura e sono state messe in atto tutte le misure di protezione dell’abitato. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono state immediatamente inviate numerose squadre dei vigili del fuoco e tre elicotteri del servizio regionale in modo da operare su più livelli ed aggredire le fiamme evitando che si propagassero ulteriormente. Al lavoro ci sono state anche le squadre di volontari della protezione civile.

Carlo Baroni