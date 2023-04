Scatta "Pontedera Kids" E’ la festa dei bambini

Una giornata interamente ai bambini. E’ tutto pronto pronto per la quinta edizione di "Pontedera Kids", la manifestazione dedicata a bambini e ragazzi che porterà un’invasione di giochi, attività e colori nel centro della città della Vespa. Oggi alle 16.30 il taglio del nastro in Piazza Cavour, alla presenza delle autorità, dell’iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pontedera, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa e il contributo degli sponsor Banca di Credito Cooperativo Pisa e Fornacette, Bar Caffetteria Fantozzi, GiustiAuto e Generali Assicurazioni.

Già dalla mattina a partire dalle 9 sarà allestito il mercatino dell’artigianato in via Primo Maggio, e dal pomeriggio la festa entranel vivo, con una festa diffusa nelle principali strade e piazze del centro di Pontedera pronta a far vivere a bambini e famiglie momenti indimenticabili di allegria e divertimento, tra giochi di abilità, gonfiabili, giochi in legno, letture, mascotte, teatrino, maghi e favole, truccabimbi e fumetti, oltre alla gustosa merenda in omaggio per tutti i partecipanti.

In Piazza Andrea da Pontedera sarà possibile divertirsi con gonfiabili e saltarelli e avventurarsi nelle letture dedicate ai più piccoli, a cura della Biblioteca dei Ragazzi di Pontedera. In Piazza della Concordia andranno in scena lo spettacolo di burattini “Mingone e la stoffa preziosa”, laboratori di mattoncini, mascotte e truccabimbi, Arte dell’ingegno con i ragazzi del Centro diurno La Farfalla e la merenda offerta dal Bar Fantozzi. Piazza Martiri della Libertà ospiterà i giochi da tavolo della Uisp, truccabimbi, palloncini e zucchero filato e il laboratori dell’Associazione Mantenimento diretto. In via Roma divertimento assicurato con lo show di D’Artagnan, il mago delle bolle In Piazza Curtatone l’imperdibile spettacolo di magia, con una speciale postazione per giocare con il team virtuale di E-Sports di Fifa 23 del Pontedera Calcio. Grandi emozioni anche in Piazza Cavour con i giochi d’altri tempi a cura dell’Associazione Nobiltà e Contado, e con i giochi in legno interattivi e i laboratori a cura dell’Associazione Giocamuseo.