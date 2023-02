Scarpa alla prova del Micam "Caccia ai livelli pre Covid"

di Carlo Baroni

Si comincia oggi. Un obiettivo prioritario: reuperare i livelli pre Covid per segnare, in modo marcato, la ripresa. In scena 988 brand, con 451 espositori dall’estero, alcuni debutti, per l’edizione 95 di Micam, il salone Internazionale della Calzatura, fino al 22 febbraio a Fiera Milano a cui partecipano molte aziende del calzaturiero della nostra zona. Dalle nuove tendenze alla sostenibilità, dall’innovazione del mondo del retail agli eventi emozionali, sarà messo sotto i riflettori il futuro del settore in una fase, come ha detto la presidente di Micam e Assocalzaturifici, Giovanna Ceolini, "cruciale per sostenere la ripresa economica del settore e riportare la produttività ai livelli pre-pandemia". Grande attenzione alla sostenibilità con la nuova area Vcs Verified &Certified steps, il primo marchio di certificazione per il settore calzaturiero che viene concesso alle imprese che intraprendono un percorso di valutazione, misurazione e, soprattutto, miglioramento delle performance sotto questo aspetto.

Tra le altre novità l’area Future of retail, le idee che cambieranno i punti vendita. Ospiterà alcune aziende che propongono tecnologie avanzate per il mondo del retail, tenendo l’uomo al centro dell’esperienza, sempre con un ruolo chiave ma supportato dalla tecnologia. Ci saranno il magic mirror, per provare virtualmente capi e calzature in real-time o la possibilità di simulare un live shopping.

Anche in questa edizione – viene spiegato – l’area Italian Start Up al padiglione dedicata alle eccellenze nascenti. Giovani realtà italiane, che guardano al mondo con curiosità e creatività e puntano al settore della calzatura e della moda per promuovere le proprie idee rivoluzionarie. Come la prima tecnologia al mondo applicata alle calzature da donna in cui il tacco si alza e si abbassa su tre altezze con un clic e la forma si adatta senza perdere il comfort nella zona dell’ arco plantare. In questi giorni a Milano è in scena tutto il pineta pelle. Insieme a Micam c’è Mipel, il più importante evento internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda: percorso espositivo di oltre 4mila metri quadrati e più di 150 brand selezionati tra marchi storici e aziende emergenti nazionali e internazionali. La fiera si svolgerà anche quest’anno in contemporanea a TheOneMilano e in parziale sovrapposizione con Homi fashion&jewels (dal 17 al 20 febbraio 2023) e Lineapelle (21-23 febbraio). Dal 21 al 23 febbraio torna anche Mipel Lab, l’innovativo format fieristico dedicato al sourcing produttivo italiano di pelletteria di lusso ideato da Assopellettieri.