Scappa all’alt dei carabinieri Nascondeva droga e coltello L’auto era senza assicurazione

In macchina aveva droga e un coltello, oltre la patente siospesa e il mezzo senza assicurazione. Così quando i carabinieri gli hanno imposto l’alt si è dato alla fuga. E’ successo venerdi quando i militari del radiomobile della compagnia di San Miniato stavano effettuando un normale posto di controllo alla circolazione stradale.

In quella circostanza la loro attenzione è ricaduca su di un’autovettura di grossa cilindrata: da qui la decisione di sottoporre a controllo il mezzo ed il suo conducente. Il militare selezionatore fa segno al conducente di fermarsi ed è in quel momento che tutto accade: l’autovettura accelera e si dà alla fuga. Immediata la risposta della pattuglia che si pone al suo inseguimento e la ferma dopo poche centinaia di metri. Il mezzo ed il suo conducente, un 28enne italiano, vengono sottoposti a meticoloso controllo da cui emerge che il giovane nascondeva una mazza da baseball sulla autovettura e sulla sua persona venivano rinvenuti un coltello a serramanico con 10 centimetri di lama e 9 grammi di hashish. Gli accertamenti sono poi proseguiti al comando dove i militari accertavano che il soggetto si era posto alla guida sprovvisto della patente poiché di fatto sospesa; inoltre l’autovettura era sprovvista della copertura assicurativa obbligatoria.

L’uomo, sbrigate le formalità di rito è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Sono state poi elevate sanzioni per non aver ottemperato all’alt, per essersi posto alla guida con la patente sospesa e per la mancata copertura assicurativa del mezzo sottoposto a sequestro amministrativo.

Carlo Baroni