Scantinati occupati Sigillate le prese d’aria

PONSACCO

Nuovo intervento di messa in sicurezza degli scantinati del palazzo Rosa di via Rospicciano, a Ponsacco. Questa volta si è trattato di un intervento dei vigili del fuoco per ispezionare le griglie delle prese d’aria dei sotterranei. Pare che, dopo i controlli delle forze dell’ordine (polizia e polizia municipale) e lo sgombero dell’8 giugno scorso, alcuni condomini abbiano segnalato che gli occupanti abusivi entravano ugualmente nei sotterranei passando dalle prese d’aria sul marciapiede esterno del piano rialzato dello stesso grande condominio.

Accertato che queste irruzioni abusive avvenivano, in particolare di notte, l’amministratore di condominio ha richiesto un intervento dei vigili del fuoco. Le griglie sono state ispezionate, così come sono stati controllati tutti i locali sotterranei. Verificato che ieri mattina non c’era nessuno a rifugiarsi sotto il Palazzo Rosa, lo stesso amministratore di condominio ha fatto intervenire una squadra di operai e fabbri che ha saldato le griglie in modo da renderle non piùrimovibili. Anche questo intervento, come quello dell’8 giugno scorso, rientra nell’attività che l’amministratore di condominio ha predisposto, nell’ambito dei compiti che è chiamato a svolgere, per fare in modo che il condominio di via Rospicciano torni a un grado di legalità confacente con la convivenza in quel quartiere di Ponsacco.

L’8 giugno scorso gli agenti del commissariato di Pontedera e della questura di Pisa, carabinieri e i vigili di Ponsacco, trovarono sei senzatetto a dormire nello scantinato del palazzo Rosa. Tre erano clandestini, gli altri con regolare permesso di soggiorno. Dopo il blitz dell’8 giugno, la situazione del palazzo Rosa è stata presa in esame anche nel corso di una riunione tra gli amministratori comunali e l’amministratore del condominio che è stato nominato di recente.

