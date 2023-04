Scandalo strada di patto Polemica tra Pd e FdI

Non si placano i botta e risposta tra il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Matteo Bagnoli, e il segretario del Pd di Pontedera, Francesco Papiani. Al centro delle tensioni l’esito delle vicende processuali relative alla Strada di patto, il cui processo si è concluso con la prescrizione di tutti i reati imputati. Papiani aveva ricordato a Bagnoli, che aveva accusato la sinistra pontederese prima di non aver rinunciato alla prescrizione e poi di non averla combattuta, che rinunciare alla prescrizione è un diritto personale di un imputato. "Ci dispiace dal punto di vista umano e politico leggere questo attacco del segretario del PD – si legge in una nota firmata da Matteo Bagnoli, Matteo Arcenni e Daniele Luperini – perché se da un lato denota la sua scarsa conoscenza della macchina amministrativa pontederese dall’altra dimostra di non conoscere la storia della Strada di patto o peggio ancora di cercare di nasconderla".

E ancora. "Infatti se Papiani avesse avuto l’onestà politica di leggere il nostro comunicato e di conoscere la pianta organica del comune di Pontedera – continua Bagnoli – avrebbe potuto vedere le responsabilità politiche delle giunte che da anni amministrano il comune e avrebbe potuto vedere come l’amministrazione di sinistra, pur costituendosi parte civile, non ha poi preso le distanze dai dirigenti comunali coinvolti e che guarda caso si sono ben guardati da rinunciare alla prescrizione. Prescrizione che se avessero veramente a cuore il bene comune e l’onorabilità del Comune avrebbero dovuto chiedere. Un allontanamento che chiesi mesi fa, un allontanamento dagli incarichi che avrebbe permesso agli imputati (se sinceri e in pace con la propria coscienza) di difendersi in maniera più scevra e libera da parte degli imputati e soprattutto opportuno da parte dell’amministrazione".