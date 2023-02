"Scandalo Keu, il Comune sia parte civile"

La Regione ha già detto che si costituirà parte civile. E lo stesso farà anche il Comune di Empoli sul cui territorio c’è uno dei siti – il quinto lotto della strada 429 – dove sarebbero finite tonnellate di terre contenenti Keu. E gli altri Comuni? "Abbiamo presentato una istanza al Comune di Santa Croce con la quale si richiede all’ ente di costituirsi parte civile nel processo sugli sversamenti del Keu – rende noto l’avvocato Luca Scarselli, presidente dell’Unione Inquilini, sezione del Valdarno –. Lo statuto del comune prevede che si possano presentare istanze alla giunta. Infatti, è evidente che dallo scandalo Keu tutto il comparto conciario, tutto il distretto che conta migliaia di operai, è stato umiliato, con un evidente danno di immagine che ha visto mettere a rischio anche posti di lavoro".

"É evidente che sia necessario per il comune prendere posizione con atti concreti su questi fatti – aggiunge Scarselli –. Non si chiede, si pretende che il Comune di Santa Croce si costituisca parte civile. All’istanza la giunta dovrà rispondere entro trenta giorni e con separata missiva il Comune è stato avvisato che non saranno accettati ritardi nella risposta e sopratutto non saranno “tollerate” risposte da soggetti diversi dalla giunta. Infatti, nel passato, ad un istanza similare rispose il segretario comunale, fatto non ammesso dallo statuto, Così, in caso di risposta da soggetto diverso dalla giunta comunale ci si riserva di agire nelle sedi competenti". Era l’aprile del 2021 quando fu scoperchiato l’enorme vaso di Pandora chiamato Keu, l’inchiesta della magistratura antimafia che punta a far luce sullo sversamento di sostanze ritenute tossiche in 13 zone della regione, tra cui alcune in provincia di Pisa. E’ l’inchiesta che travolse il distretto conciario di Santa Croce – dove veniva prodotto il Keu che Aquarno cedeva alla ditta Lerose dal 2012 – e sconvolse la politica toscana. Sul fronte giudiziario dell’inchiesta la Procura, da settimane, ha notificato la chiusura delle indagini a 6 aziende e 26 indagati tra politici, dirigenti pubblici e imprenditori, con le accuse che vanno, a vario titolo, dall’associazione a delinquere finalizzata a traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, oltre che indebita erogazione di fondi pubblici e corruzione in materia elettorale.

C. B.