Scandalo Keu. "I Comuni siano parte civile"

Il keu, lo scandalo, l’indagine che ha sconvolto e travolto il distretto conciario e creato imbarazzi politici a livello locale e regionale. Che non sono finiti e sono sotto i riflettori anche in questi giorni. "Lo scandalo Keu ha certamente cagionato un notevole danno di immagine a tutto il comprensorio, visti i fatti contestati e i soggetti indagati". È partendo da questa considerazione che la sezione locale dell’Unione Inquilini ribadisce la richiesta ai comuni di costituirsi parte civile.

Anche "considerato che non è il primo scandalo che coinvolge la nostra zona dopo quello degli sversamenti nel torrente Usciana a causa dell’impianto di depurazione di Ponte a Cappiano – scrive il presidente, avvocato Luca Scarselli ai sindaci di Castelfranco, Fucecchio e San Miniato – e lo scandalo “Blue Mais” la cui prima udienza si è svolta nel novembre scorso". "Siamo a richiedere che i vostri Comuni si costituiscano parte civile per segnare una palese rottura con certi episodi criminosi e sopratutto per il rispetto della stragrande maggioranza di persone che lavora onestamente ogni giorno nella nostra zona, sopratutto in questo periodo di crisi".

L’Unione Inquilini evidenzia anche, a supporto di questa richiesta, che già la Regione Toscana, la Cgil ed anche l’associazione Libera hanno preannunciato la propria costituzione di parte civile. Ma anche il Comune di Empoli, da settimane, ha annunciato che lo farà. E lo stesso ha fatto anche il Comune di Bucine, nell’aretino, il cui sindaco ha annunciato l’avvio dei lavori di mesa in sicurezza del sito interessato dal Keu che ricade nel suo territorio, sottolineando, appunto, che che il Comune si costituirà parte civile nel processo.