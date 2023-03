Scandalo Keu e polemiche "Il Comune svicola" Scatta lettera ai Prefetti

Lo scandalo keu che ha travolto il distretto della pelle e scomvolto la politica (sono indagati a vario titolo 26 soggetti, tra cui politici, e 6 aziende) e le future costituzione di parte civile che, ginà nelle settimane scorse, sono satte annunciate. E’ scontro anche su questo. L’Unione Inquilini del Valdarno lo scorso mese aveva presentato una istanza alla giunta del Comune di Santa Croce in cui chiedeva che il municipio si costituisse parte civile in quello che sarà l’eventuale futuro processo penale dell’inchiesta Keu. La cosituzione di parte civile, lo ricordiamo, già stata annunciata dal Comune di Empoli, dalla Regione Toscana e anche dalla Cgil.

"Ci è stato comunicato che la giunta non poteva deliberare, perchè – rende pubblico il presidente Luca Scarselli –: “Preso atto che non è chiaro nell’istanza a quale procedimento giudiziario si riferisca il cittadino; e dato atto che non risultano allo stato attuale agli atti di questo Comune segnalazioni formali o notifiche di atti giudiziari relativi ad udienze preliminari". "Da una parte, è evidente che il Comune di Santa Croce potrebbe non ricevere mai una notifica visto che dagli atti potrebbe non emergere un danno economico diretto – si legge nella nota dell’Unione Inquilini – . Infatti, noi avevamo avanzato la richiesta di richiesta per il danno all’immagine che il nostro territorio ha palesemente subito. Da altra parte, alla affermazione: “non è chiaro nell’istanza a quale procedimento giudiziario si riferisca il cittadino” forse potremo prestare alla giunta un computer o un smarthphone per fargli cercare su i motori di ricerca le parole “Keu” e “Santa Croce Sull’arno”?". "Forse la giunta potrebbe telefonare alla Regione Toscana, al Comune di Empoli, alla Cgil ed alla associazione Libera che hanno già comunicato di volersi costituire parte civile? Forse potrebbe specificarlo il primo sindaco visto che da quanto ci risulta dovrebbe essere indagato nel procedimento? – attacca Scarselli – Detto questo, noi annunciamo che abbiamo informato dei fatti le Prefetture di Pisa e di Firenze".

"Non solo – conclude Scarselli – abbiamo chiesto alle Prefetture che verifichino se il primo sindaco di Santa Croce ha partecipato alla deliberazione sulla nostra istanza per la costituzione di parte civile in un procedimento penale in cui sembrerebbe indagato".