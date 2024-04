"Scalda la campagna elettorale a Pontedera: presentazioni e inaugurazioni in vista delle elezioni"

Quando mancano meno di due mesi alle elezioni amministrative si scalda la campagna elettorale pontederese. Tra oggi e domani tanti gli appuntamenti in programma. Stamani alle 10.30 in piazza Garibaldi (piazza dei pini) si presentano i candidati della lista Progetto Pontedera guidata dall’attuale assessora al sociale, Carla Cocilova. Questa lista andrà a completare il mosaico delle quattro liste di centrosinistra a sostengo di Matteo Franconi sindaco. Sempre stamani alle 11.30 al Mandarino caffè bistrot di piazza Curtatone anche Fratelli d’Italia presenterà la sua lista di candidati che sosterranno la candidatura a sindaco di Matteo Bagnoli. In contemporanea, dalle 11.30 a 12.30, inaugura il proprio comitato elettorale in via 1 maggio, 47a, la lista Pontedera a Sinistra della candidata a sindaco Denise Ciampi. Domattina alle 9, sempre in via 1 maggio al n. 11 il sindaco Matteo Franconi inaugura la sede del comitato elettorale.