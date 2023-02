Scacchi, il primo torneo rapid è un successo

PONTEDERA

Quaranta partecipanti e un grande successo per il primo torneo rapid di scacchi Pontedera, organizzato domenica 12 febbraio dal circolo Valdera scacchi al centro Sete Sóis Sete Luas di viale Rinaldo Piaggio. A vincere in solitaria, con otto punti su 9, è la Prima nazionale Gabriele Mazzeo di Montecatini Terme (tesserato per il Circolo pratese degli scacchi) davanti al maestro pratese Marco Caprino (7) e al candidato maestro fiorentino Maziar Ghods (6,5 su 9). Importanti premi di fascia per gli iscritti dell’associazione con sede al circolo Acli Toniolo di Ponsacco: Stefano Taglione – sesto assoluto con 6 punti su 9, nonostante abbia giocato un turno in meno – primo della fascia 1900-1600 punti elo, mentre Lapo Elisacci di Ponsacco è primatista under 1400 con 5 punti. Ottime performance anche di Ferruccio Lari (che ha battuto due avversari con un punteggio più alto del suo) e di Domenico Barranca (5 su 9), A loro i complimenti di Valdera scacchi. Il torneo , arbitrato da Silvia Acconci, si è giocato sulla cadenza di 12 minuti più tre secondi a mossa e ha visto il saluto, in mattinata, del vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli.