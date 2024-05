Sbatte contro una chiesa e aggredisce carabinieri

PECCIOLI

Perde il controllo della macchina e va a sbattere contro il loggiato di una chiesa. All’arrivo dei carabinieri si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest e inizia a inveire contro gli stessi militari. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a sottoporsi agli accertamenti etilometrici. E’ successo a Peccioli dove lo stesso conducente dell’auto è stato bloccato da alcune persone presenti prima dell’arrivo della pattuglia dell’Arma. Era uscito di macchina a torso nudo e in evidente stato di alterazione, sceso dall’auto con andatura barcollante, ha iniziato anche a inveire contro i presenti. All’arrivo dei militari, sempre più alterato, continuava con il suo atteggiamento opponendo resistenza, al fine di evitare il controllo e rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Ritiro della patente e intervento del 118 per i soccorsi.