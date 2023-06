Sartoria della solidarietà, il racconto di Iria Parlanti

Alla “tenera età“ di 88 anni, Iria Parlanti, ha deciso di scrivere in autonomia il suo primo libro, tutto dedicato alla straordinaria storia della Sartoria della Solidarietà di Calcinaia.

Una storia raccontata con schiettezza, semplicità ed energia che sarà presentata sabato 10 giugno alle ore 10 all’interno della sala don Angelo Orsini di Calcinaia, con ingresso libero al pubblico. Il libro è un piccolo gioiello, realizzato grazie al contributo del Comune di Calcinaia e di Auser Calcinaia, in cui Iria ha descritto la nascita dell’associazione e messo in riga avvenimenti, pensieri, curiosità che valorizzano e impreziosiscono questa esperienza e si intrecciano naturalmente anche con la sua vita. L’opera prima di Iria è edita da Tagete Edizioni e si inserisce nella collana Memorie del Novecento curata da Massimo Novi. Per rendere omaggio allo straordinario lavoro, all’impegno e alla generosità delle donne della Sartoria della Solidarietà, all’appuntamento saranno presenti il sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi, il vicesindaco Flavio Tani, la presidente di Auser Toscana, Simonetta Bessi, l’editore, Michele Quirici, il curatore della collana, Massimo Novi e naturalmente l’autrice, Iria Parlanti. L’intera somma ricavata dalla vendita di questo libro sarà devoluta all’AIRC di Milano.