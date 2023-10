Sarà una città da brividi. Halloween con giochi e dj

Sarà un Halloween per giovani e famiglie, per bambini e adulti. Sarà una festa diversa, tutta nuova, rispetto alle precedenti. Dal tardo pomeriggio alle prime ore della notte il centro di Pontedera sarà invaso da musica, divertimento e da quei brividi di paura che caratterizzano la tradizionale festa del dolcetto o scherzetto del 31 ottobre.

Si parte dal pomeriggio per dare modo ai bambini di entrare nel clima della festa. In piazza Belfiore ci sarà il Baby Halloween Village, con la piazza interamente dedicata ai bambini con gonfiabili, truccatori ecc. Dalle 18 la festa si svilupperà lungo il corso fino ad arrivare al clou nelle ore serali dopocena. In piazza Cavour ci sarà il Rememories 90 Party con musica in vinile per far ballare a grandi e piccini le hit dance anni ’90. In piazza Curtatone a scaldare l’atmosfera ci saranno i Krampus, performance degli Alfagor, figure demoniache con costumi originali che assomigliano a vere e proprie opere d’arte. Lungo il corso si esibirà la Teddy bear company con le loro paurose creature di Halloween. Ristoranti, pizzerie e bar resteranno aperti per traghettare la festa fino al dopocena quando sul piazzone entrerà nel vivo la festa soprattutto per i più giovani con dj set locali e musica fino all’una. Oltre a Massimo Logli e Jacopo Susini, dalle 22 circa saliranno in consolle i più conosciuti nel mondo della musica techno, Mario Più e Luca Pechino. Lo stesso Luca Pechino è stato tra i principali organizzatori della serata.

"Nato con un semplice scambio di vedute tra noi dell’organizzazione e l’amministrazione comunale, questo evento ha ormai assunto una notevole rilevanza – dice il dj ex Insomnia – da pontederese sono orgoglioso che la città si apra a contenuti di qualità, se merita Pontedera. Quest’anno le proposte artistiche sono veramente di spessore. Siamo riusciti ad accontentare un pubblico trasversale, dai bambini agli adulti fino ai giovani, quei giovani che spesso si sente lontano dalle istituzioni ma che invece vogliamo rendere orgogliosi di vivere la propria città".

Hanno accolto con piacere l’iniziativa le associazioni di categoria presenti con Valentina Aurilio e Futura Cavallini di Confesercenti e Alessandro Simonelli di Confcommercio. Pronti anche i rappresentanti del rinnovato Ccn.

"Questo è il nostro primo evento – sottolinea la vicepresidente Lucia Santini – ma ci vedrete attivi anche in futuro, sentirete parlare di noi".