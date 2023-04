Sapori "Street food di qualità e non caro"

di Luca Bongianni

Lo street food di qualità sbarca a Calcinaia. Nel prossimo weekend, da venerdì 14 a domenica 16 aprile arriva sotto i platani di piazza Indipendenza circa 10-12 il Food Truck Festival. Si parte venerdì intorno alle ore 18, per poi proseguire con le giornate di sabato e domenica dalle 11 fino a tarda sera, quindi pranzo e cena. Hamburger di Angus, di scottona danese, carne alla griglia di qualità, l’Empanadas e la carne argentina. E poi ci sarà pesce, piadine, birra e cocktail fino a prodotti anche senza glutine. Il tutto con musica a fare da contorno.

"È il primo street food della stagione ma ne seguiranno anche altri durante la bella stagione, anche a Fornacette – ha detto alla presentazione dell’evento, il vicesindaco e assessore al commercio, Flavio Tani –. Questo evento si svolgerà in concomitanza con il Mercatino dell’artigianato, numismatica e oggettisca che si tiene ogni terza domenica del mese in piazza Vittorio Emanuele. Come amministrazione comunale siamo costantemente presenti e impegnati per rilanciare il centro storico di Calcinaia con novità che possano attrarre persone anche da fuori. Un modo per sostenere concretamente il nostro tessuto commerciale". Per la buona riuscita di questo primo evento nel cuore della primavera, incrocia le dita Roberto Bojic di Millante Eventi, organizzatore della tre giorni tutta all’insegna del cibo di strada.

"Abbiamo fatto una buona campagna pubblicitaria, ci aspettiamo tanta gente e speriamo che il tempo sia benevolo – ha detto –. La carne ma tutto il cibo che proponiamo è di alta qualità ma soprattutto per tutti i portafogli". Per ben tre giorni ci sarà quindi da leccarsi i baffi. "I migliori cuochi itineranti su truck o all’interno di colorati stand, prepareranno sul posto specialità nazionali e internazionali, sia a pranzo che a cena con tavoli a disposizione e animazione per bambini, giochi e dj set".

Si tratta del primo evento di questa primavera a cui ne seguiranno altri di grande importanza come tra gli altri la Festa della Liberazione del 25 aprile a Fornacette e poi la lunga lista di appuntamenti relativi al Maggio calcinaiolo.