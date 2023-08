Santi svela i numeri dei musei "Garantiremo sempre i servizi e tuteleremo tutti i lavoratori"

di Ilenia Pistolesi

"Continueremo a garantire i servizi e a tutelare tutti i lavoratori, come abbiamo fatto in questi anni". Dopo settimane di polemiche, è il sindaco Giacomo Santi a intervenire sul caso del bando di gara dei musei che ha portato alla proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti. Il Comune si impegna a trovare soluzioni per tutelare lavoratori e servizi. "Rispetto a cinque anni fa, più lavoratori sono impiegati nei musei con maggiori tutele e un inquadramento contrattuale migliore. Oggi i 19 operatori a tempo indeterminato della cooperativa Itinera, che lavorano nei musei civici, hanno il terzo livello impiegati del contratto multiservizi – il sindaco dà un quadro della situazione – una conquista e un miglioramento evidenti. Lavorano nelle strutture museali anche 10 persone a tempo determinato e 4 con lavoro intermittente. Sono state sempre tutte tutelate e lo saranno anche in futuro".

Santi entra nel cuore della vicenda del capitolato di gara. "Rispetto al bando di gara del 2015, e al successivo contratto stipulato, il numero di ore di lavoro richiesto all’appaltatore è stato di 15.000 ore, per un totale di 390.000 euro. Inoltre, si richiedeva una presenza minima di 7 operatori tutti i giorni e di ulteriori 3 nei fine settimana. Attualmente, solo per permettere l’apertura delle strutture museali sono necessarie oltre 30 mila ore. Per Volterra22, le ore annue svolte sono state 38 mila. L’amministrazione comunale ha sempre trovato le risorse necessarie e così farà per il presente e per il futuro – annuncia il sindaco, dando quindi speranze rispetto al futuro dei lavoratori – Dal 2015, dunque, i servizi dei musei civici sono cresciuti, le aperture aumentate e il personale incrementato. Per questo oggi il bando di gara prevede 26.810 ore di lavoro annue, con la possibilità di arrivare a oltre 30 mila, per un importo complessivo di 750 mila euro a bilancio. Il costo dei musei viene solo parzialmente ricoperto dai biglietti, poiché in buona parte ricade sulla fiscalità generale. A fronte dell’impegno economico per le lavoratrici e per i lavoratori in appalto, vi è il costo del personale direttamente dipendente dal Comune e i costi delle utenze e delle spese di funzionamento di tutte le strutture: a fronte di un introito da bigliettazione di 800.000 euro, il costo complessivo (personale e funzionamento) dei musei è di 1 milione e 200 mila euro. Un impegno economico che in buona parte ricade sulla fiscalità generale e che l’amministrazione vuole mantenere perché è fondamentale per la città investire in cultura, che è fonte di attrazione turistica e che dà lavoro a molte persone".