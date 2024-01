Santi ringrazia il Quarto settore: "Buon lavoro"

Il Comune di Volterra a caccia di eccellenze anche nel lavoro dei propri dipendenti. "È con grande soddisfazione e gratitudine – commenta il sindaco Giacomo Santi – che esprimo il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’ottenimento della certificazione del sistema di gestione per la qualità del settore 4 - Sviluppo e tutela del territorio. Il riconoscimento da parte di Bureau Veritas, ricevuto a partire dal 20 dicembre 2023, è il frutto dell’impegno straordinario degli uffici dedicati ai Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni del Comune. La Certificazione ISO 9001 è più di un semplice attestato; è il risultato tangibile della nostra costante ricerca di eccellenza". Un’opportunità per consolidare un sistema gestionale che coniuga legalità, imparzialità e trasparenza, mirando a obiettivi di efficienza e soddisfazione nel perseguimento dei risultati legati al Settore 4.

"Il Settore – continua il primo cittadino santi – ha abbracciato le norme della serie UNI EN ISO 9000:2015 con determinazione, dalla definizione della politica per la qualità alla Carta dei Servizi, rinnovando l’impegno di riesaminarle periodicamente. La valutazione dei rischi e opportunità, l’aggiornamento continuo sulle regolamentazioni vigenti, e la gestione efficace dei flussi documentali dimostrano la nostra dedizione alla qualità del servizio offerto. La verifica periodica dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità sarà la bussola che guiderà le nostre azioni per un continuo miglioramento. Ancora una volta grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo, contribuendo a rendere il nostro Comune un esempio di eccellenza".