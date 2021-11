Santa Luce (Pisa), 13 novembre 2021 - Tragedia a Santa Luce, dove un uomo di 75 anni, Elio Di Renzo, è morto nel ribaltamento del suo trattore. E' accaduto in via 2 Giugno nel pomeriggio di sabato 13 novembre. L'uomo era intento in alcuni lavori quando, per cause da accertare, il trattore si è ribaltato finendo addosso alla vittima. Gravissime le ferite riportate. Inutile ogni tentativo di rianimazione dei medici del 118, intervenuto anche con l'elicottero Pegaso. Forse l'uomo ha avuto un malore e ha perso il controllo del mezzo.

© Riproduzione riservata