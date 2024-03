Santa Croce, premi alle donne che si sono distinte

SANTA CROCE

Premiate le donne santacrocesi che si sono distinte per il loro operato nella società. Ieri, in occasione dell’8 Marzo, la sindaca Giulia Deidda e l’assessora Nada Braccini hanno consegnato il riconoscimento a Tania Benvenuti sindacalista, le sorelle Laura e Letizia Bilanceri commercianti, Isabella Bellagamba commerciante, Manuela Balsanti volontaria, Greta Pieracci volontaria, Susanna Barnini imprenditrice, Federica Martini imprenditrice e alle insegnanti Anna Bani, Sandra Barbadori, Franca Baronti, Monica Billeri, Daniela Ciucci, Giuliana Fabiani, Manuela Falorni, Enza Alba Izzo, Gioia Landi, Loretta Marabotti, Marcella Quirici, Antonella Ruglioni, Daniela Scardia, Maria Grazia Stabile, Silvia Ricci e Carla Zucchi. Le donne hanno ricevuto una targa, un mazzo di fiori e un attestato dalla sindaca Giulia Deidda e dall’assessora alle pari opportunità Nada Braccini a nome di tutta l’amministrazione comunale. "Questa celebrazione è nata nella mia prima legislatura, ed è stata portata avanti, perché siamo convinte che sia importante creare momenti in cui sia possibile riconoscerci come cittadine e riflettere sul valore delle donne in una società in continua evoluzione", il commento della sindaca Deidda.