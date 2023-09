Santa Croce in piazza e in strada Torna la festa di settembre con musica, spettacoli e cibo

SANTA CROCE

Quattro giorni (dal 6 al 9 settembre) con musica, spettacoli, cibo di strada, negozi aperti, giochi per grandi e piccini e il mitico Cromosauro di TerzoStudio che si muoverà nelle strade del centro. Torna Santa Croce in Piazza e in Strada grazie all’impegno dei commercianti del Ccn e di Confcommercio e il sostegno del Comune di Santa Croce, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e Toscana Energia. Tutte le sere dalle 18 in piazza Matteotti mercatino e sbaracco con tante occasioni di shopping e buon cibo con lo street food "Sapori d’Europa" e "aperimusica" del dj set a cura di Dollaro Dj.

Il 6 settembre, dalle 17,30, la novità Pompieropoli, attività per bambini realizzata in collaborazione con i vigili del fuoco di Pisa in piazza Garibaldi. Dalle 20,30 la presentazione delle squadre della Cuoiopelli. Dalle 22 musica anni Novanta con Limo 90 Dj set, del Limonaia Club Fucecchio. Il 7 e l’8 settembre musica con Umberto Nuti live unplugged e i Mama Lover e la One man band di Giacomo Rossetti. Il 9 settembre raduno di auto d’epoca (dalle17) e la presentazione di "Uomo di Santa Croce", organizzato dai Greggi alla Rete (19,30), per finire alle 22 con l’entusiasmante cover band degli 883 "Con un Deca".

Il 6 settembre in biblioteca gioco per adulti Escape room, una sorta di caccia al tesoro. Il 7 e 8 settembre spazio al festival di spettacoli dal vivo per bambini e bambine a cura di Terzo Studio con la presenza del Cromosauro, scheletro di dinosauro rivestito con coloratissime stoffe. La sindaca Giulia Deidda ha messo in evidenza l’importanza di queste iniziative per il centro storico che, ha detto, "in questi dieci anni è stato al centro delle nostre azioni". "E lo sarà – ha aggiunto Deidda ringraziando chi lavora all’organizzazione di Santa Croce in Piazza e in Strada – fino al termine del mio mandato nel giugno del 2024".

La necessità di ravvivare e vivere i centri storici anche tramite queste iniziative è stata sottolineata da tutti i presenti alla confererenza stampa di presentazione. Dai vertifi di Confcommercio (direttore Federico Pieragnoli, presidente area vasta Alessandro Simonelli e coordinatore Luca Favilli fino a Laura Bilanceri presidente del Ccn). Terzostudio con Alberto e Alice Masoni è un valore aggiunto straordinario.

g.n.