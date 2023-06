Sanità, polemica rovente Opposizioni lasciano l’aula "Sindaco non adeguato"

Il tema della sanità accende il clima durante il consiglio comunale a Volterra. Succede venerdì durante l’ultima assemblea. "Siamo usciti prima dell’inizio della discussione – scrivono le liste di opposizioni con i consiglieri Roberta Benini, Federica Sarperi, Massimo Fidi, Marzio Innocenzi e Paolo Moschi – in quanto il sindaco Giacomo Santi, dal 28 aprile, non ha adempiuto al suo impegno di convocare il consiglio comunale aperto sul tema della sanità, richiesto formalmente dai gruppi Per Volterra, Uniti per Volterra e Misto. La tematica dei tagli al nostro ospedale è una priorità per Volterra e per l’alta Val di Cecina, e il sindaco aveva 20 giorni per convocare ufficialmente il consiglio, invitando la Regione e i vertici Asl". Così dopo che i capogruppo hanno annunciato le proprie intenzioni i consiglieri di minoranza hanno lasciato la sala.

"Evidentemente – continuano – questo è un argomento scomodo per il sindaco e la sua maggioranza, ma non per questo meno importante. Il consiglio aperto è l’unico strumento che le opposizioni possono convocare per dare trasparenza ai cittadini. Se il sindaco non è in grado di decidere autonomamente una data nella quale convocare oltre la cittadinanza i vertici della Asl e della Regione Toscana, evidentemente non è adeguato nemmeno a ricoprire il suo ruolo. Il Santi gioca a nascondino, e forse vorrebbe parlare di sanità a luglio, con la gente al mare e a tagli avvenuti. Le opposizioni però non ci stanno". Demagogia e propaganda di bassa lega, per la maggioranza. "Il consiglio aperto sulla sanità – spiega il gruppo Fare Volterra – è un’assemblea pubblica che la maggioranza sta attentamente pianificando, invitando tutti i soggetti che possono rispondere alle complesse problematiche socio-sanitarie del territorio. Siamo amareggiati e delusi da questo atteggiamento. La vera mancanza di rispetto per le istituzioni e per i cittadini sta nel non aver partecipato al consiglio comunale, che è il luogo dove si prendono le decisioni fondamentali per il futuro della città. Noi andiamo avanti, per questo abbiamo trattato e approvato i seguenti provvedimenti: il finanziamento per il completamento dello stadio di Saline di Volterra, il bilancio del Santa Chiara, il bilancio consuntivo del Comune, riqualificazione dei musei e l’abbattimento delle barriere architettoniche, lavori pubblici e le comunità energetiche".