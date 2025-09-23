Sangue in via Veneto. Giovane accoltellato. Fermato uno straniero

di Gabriele NutiPONTEDERAAncora coltelli. Di nuovo sangue a Pontedera. Questa volta non è successo per strada, ma in un appartamento di via Veneto, la strada dello stadio e principale porta di accesso alla città da nord ovest. Ed è successo in un tardo pomeriggio dell’ultima, caldissima, domenica d’estate. Un giovane marocchino, stando a quanto siamo riusciti a sapere, sarebbe stato accoltellato da un rumeno. Il ferito avrebbe raccontato di essere stato colpito con un coltello da cucina mentre stava dormendo. Ha riportato ferite profonde a una mano e a un braccio.

Ma sul fatto che sia stato accoltellato mentre era a letto si nutrono parecchi dubbi anche perché se uno decide di prendere a coltellate un altro mentre dorme non lo ferisce certo a una mano e a un braccio. Ma se ha veramente intenzione di fargli male lo colpisce in altre parti del corpo. Più vitali. E’ più probabile che i due stranieri - il rumeno e il marocchino - siano stati in casa e stessero litigando. L’uomo dell’est ha afferrato il coltello e ha colpito il nordafricano che ha cercato di schivare le coltellate cercando di proteggersi con la mano e il braccio e qui è stato ferito.

E’ successo, come detto, domenica sera in un appartamento di via Vittorio Veneto, poco dopo le 18. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia e il medico e l’infermiere del 118 con l’automedica. Quando i soccorritori hanno capito cosa era accaduto e dopo aver prestato le prime cure al ferito, hanno avvertito le forze dell’ordine. In via Veneto è arrivata una pattuglia della compagnia carabinieri. Il rumeno sarebbe stato individuato e fermato. Dell’accoltellamento è stato informato il sostituto procuratore di turno in Procura a Pisa.

Sul grave fatto di violenza, anche se avvenuto tra le mura domestiche, si attendono ancora i dettagli da parte dell’autorità inquirente e le disposizioni assunte nei confronti del responsabile dell’accoltellamento. Sicuramente una persona pericolosa, capace di afferrare una lama da cucina e colpire un’altra persona. Il ferito, stando alle informazioni che siamo riusciti ad avere, non è in pericolo di vita. E’ stato medicato al pronto soccorso e trattenuto in osservazione.

I precedenti sono accaduti tutti per strada. Soprattutto nella zona della stazione, l’area cittadina dove purtroppo è fiorente l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Ecco perché il fatto che questo ultimo episodio di sangue sia accaduto nella zona di via Veneto, a due passi dallo stadio e dal Villaggio Scolastico, ha suscitato ancor più clamore e sconcerto.