Sangue in via Veneto. Giovane accoltellato. Fermato uno straniero

CronacaSangue in via Veneto. Giovane accoltellato. Fermato uno straniero
23 set 2025
GABRIELE NUTI
Cronaca
Il grave fatto di violenza nel tardo pomeriggio di domenica in una abitazione. Il ferito ha riportato tagli profondi a una mano e a un braccio.

L’accoltellato è stato soccorso dalla Misericordia

di Gabriele NutiPONTEDERAAncora coltelli. Di nuovo sangue a Pontedera. Questa volta non è successo per strada, ma in un appartamento di via Veneto, la strada dello stadio e principale porta di accesso alla città da nord ovest. Ed è successo in un tardo pomeriggio dell’ultima, caldissima, domenica d’estate. Un giovane marocchino, stando a quanto siamo riusciti a sapere, sarebbe stato accoltellato da un rumeno. Il ferito avrebbe raccontato di essere stato colpito con un coltello da cucina mentre stava dormendo. Ha riportato ferite profonde a una mano e a un braccio.

Ma sul fatto che sia stato accoltellato mentre era a letto si nutrono parecchi dubbi anche perché se uno decide di prendere a coltellate un altro mentre dorme non lo ferisce certo a una mano e a un braccio. Ma se ha veramente intenzione di fargli male lo colpisce in altre parti del corpo. Più vitali. E’ più probabile che i due stranieri - il rumeno e il marocchino - siano stati in casa e stessero litigando. L’uomo dell’est ha afferrato il coltello e ha colpito il nordafricano che ha cercato di schivare le coltellate cercando di proteggersi con la mano e il braccio e qui è stato ferito.

E’ successo, come detto, domenica sera in un appartamento di via Vittorio Veneto, poco dopo le 18. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia e il medico e l’infermiere del 118 con l’automedica. Quando i soccorritori hanno capito cosa era accaduto e dopo aver prestato le prime cure al ferito, hanno avvertito le forze dell’ordine. In via Veneto è arrivata una pattuglia della compagnia carabinieri. Il rumeno sarebbe stato individuato e fermato. Dell’accoltellamento è stato informato il sostituto procuratore di turno in Procura a Pisa.

Sul grave fatto di violenza, anche se avvenuto tra le mura domestiche, si attendono ancora i dettagli da parte dell’autorità inquirente e le disposizioni assunte nei confronti del responsabile dell’accoltellamento. Sicuramente una persona pericolosa, capace di afferrare una lama da cucina e colpire un’altra persona. Il ferito, stando alle informazioni che siamo riusciti ad avere, non è in pericolo di vita. E’ stato medicato al pronto soccorso e trattenuto in osservazione.

I precedenti sono accaduti tutti per strada. Soprattutto nella zona della stazione, l’area cittadina dove purtroppo è fiorente l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Ecco perché il fatto che questo ultimo episodio di sangue sia accaduto nella zona di via Veneto, a due passi dallo stadio e dal Villaggio Scolastico, ha suscitato ancor più clamore e sconcerto.

