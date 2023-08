Sandy al comando "Allenare i ragazzi? Una splendida pazza idea"

di Stefano Lemmi

Donne al comando. In questo caso di una squadra di calcio, quella della Primavera 4 del Pontedera. Non era mai accaduto nei 111 anni di vita del club granata che ci fosse una allenatrice su una panchina di uomini – nella circostanza di ragazzi nati tra il 2004 e il 2006 – ma, a dire il vero, tranne ormai anni fa la nota Carolina Morace, non si hanno notizie di combinazioni simili nell’intero panorama calcistico nazionale. La nuova... pioniera è Sandy Iannella, 36 anni, livornese, con alle spalle una scintillante carriera da calciatrice (attaccante), chiusa con il Cf Pontedera, che parla di 4 campionati, 2 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italia, 1 Women’s Cup, tutte vinte con la Torres, 39 presenze nella nazionale, con 2 reti segnate, con la quale ha partecipato agli Europei del 2013 e 2017, nonché 3 campionati di beach soccer vinti con il Lady Terracina, l’ultimo il 30 luglio scorso.

Iannella, come nasce questa sua scelta di allenare?

"Da un’idea pazza del direttore Branca, che in questi 4 anni in cui sono a Pontedera mi ha sempre seguito calcisticamente. Di me gli sono piaciuti carattere, passione e voglia di vincere e quando a maggio mi ha chiesto se avessi gradito allenare la squadra della Primavera 4 gli ho detto subito di sì. Con tutti i pro e i contro che il ruolo comporta, ma siamo due teste matte e le sfide ci piacciono".

Che sensazione sta provando?

"E’ un ruolo completamente diverso dal calciatore. Se prima facevi l’allenamento in due ore e tutto finiva lì, adesso devi avere rapporti con i calciatori, lo staff, gestire il gruppo, e questo impegna tutta la giornata".

I ragazzi come stanno prendendo questa sua presenza?

"Devo dire che mi hanno accolta serenamente. Ho detto loro che non dovevano essere intimoriti dal fatto che sono una donna, perché da quel punto di vista non cambiava niente. Secondo me sono stimolati da tutto ciò, che anche per loro è una novità. Il rispetto è la prima cosa che ho chiesto, ma sono ragazzi intelligenti e con dei valori sani, per cui non ci saranno problemi".

Lo sa che un allenatore donna per il Pontedera è una novità assoluta?

"Sono orgogliosa di questo. Sono molto serena, so che mi attende un anno difficile ma sono molto motivata e so cosa voglio e dove vorrei arrivare. Ho Danilo (Cangiano, ndr) che mi fa da vice e insieme possiamo dare tanto a questo gruppo".

Vorrebbe fare l’allenatrice di professione?

"Sì, da quando ho conosciuto Renzo Ulivieri mi si è aperto un mondo, e se sto facendo questo percorso lo devo a lui. Sento che allenare mi piace e vorrei proseguire questa carriera". Che messaggio lancia alle altre donne del calcio?

"Di rincorrere i propri sogni, senza mollare. Servono passione e sacrifici ma noi donne abbiamo sempre lottato. Spero dopo il mio caso, che è il secondo dopo la Morace, di vederne presto di più sulle panchine delle squadre maschili".