Il vescovo Giovanni e l’aperitivo con i giovani

San Miniato, 14 giugno 2023 – Fu il vescovo Andrea, oggi alla guida della diocesi di Arezzo, a convocare per la prima volta i giovani in piazza Duomo per un aperitivo tutti insieme. Fu una autentica novità.

Un modo informale per avvicinarli, ascoltarli, conoscerli e iniziare un cammino insieme. Fu subito un successo. E così anche il vescovo Giovanni farà lo stesso. Domani seta in piazza Duomo a San Miniato, a partire dalle 19,30, ritorna il tradizionale appuntamento a conclusione dell’anno di pastorale giovanile: l’aperitivo dei giovani con il vescovo.

Quest’anno la serata sarà allietata dalla musica del gruppo «Fossa Band», ensemble nato attorno all’esperienza musicale di Fra Federico Russo un religioso che con il suo impegno ha dimostrato che poi rock e bibbia, così lontani, sono anche così vicini.

Il vescovo Giovanni Paccosi, che anche nella sua lunga ed importante esperienza in Perù, ebbe un rapporto molto intenso con il mondo dei giovani, in queste settimane sta scoprendo da vicino i tanti volti del territorio della diocesi: piccoli paesi, tanti campanili, chiese bellissime, un forte fermento associativo, molte realtà giovanili che si snodano dal Comprensorio del cuoio e arrivano fino alle colline pisane passando per alcuni territori della provincia di Firenze.

Una terra ampia, con tante diversità, ma anche con un forte attaccamento alle proprie tradizioni, alle parrocchie, alle chiese, e sopratutto capace di grande generosità nei momenti del bisogno.

Il mondo giovanile diocesano passa attraverso tante tipologie d’impegno, che va dai gruppi parrocchiali, all’Azione Cattolica, a quelli di preghiera, alla Caritas fino a Shalom e molte altre organizzazioni.

Un mondo vivo e vivace coinvolto dai sacerdoti in tantissime attività che spaziano dal volontariato alla musica, alle conferenze – pensiamo agli incontro «La chiesa fuori» – per leggere il nostro tempo. Un mondo a cui la diocesi offre opportunità di crescita come il progetto «Le 4 del pomeriggio»: viaggio nelle periferie italiane e alla scoperta di luoghi simbolo nel mondo che tornerà questa estate.

Un progetto che ha lo scopo di offrire ai giovani partecipanti un’esperienza formativa a contatto con luoghi e persone che vivono situazioni di testimonianza e di cittadinanza attiva; oltre a consentire a ragazzi provenienti da parrocchie e associazioni diocesane differenti di conoscersi tra loro, creando relazioni con giovani di altre parti d’Italia e dell’estero, nell’ottica anche di avviare esperienze di accoglienza. Del resto i giovani sono il futuro e dalle loro mani e dal loro cuore dipende il domani. C. B.