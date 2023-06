San Miniato, opposizione attacca giunta su casa di riposo, Cgil, 'Operazione solo per fare cassa'

L’opposizione torna ad attaccare la giunta sulla casa di riposo, sulle tempistiche del salvataggio e sulla scelte fatte per il personale. "La Cgil di Pisa esprime ferma contrarietà all’operazione che si appresta a compiere l’Asp Del Campana Guazzesi, con la cessione di cinque operatori socio sanitari dipendenti dell’ente, alle dipendenze del gestore privato che si aggiudicherà l’appalto del servizio – rileva Manola Guazzini (CambiaMenti) – , la definisce un’operazione esclusivamente finalizzata a fare cassa, e punta il dito anche sull’amministrazione comunale"..

"Il nostro gruppo consiliare è stato il primo a denunciare la vicenda delle cinque lavoratrici; tutte le forze di opposizione hanno presentato un’interpellanza al sindaco, che per tutta risposta, a dimostrazione che la Cgil ha proprio ragione quando sostiene che –aggiunge Guazzini – “quando alla fine tutto si riconduce a far ‘quadrare i conti’ significa che forse sarebbe la politica quella da mettere in liquidazione”, ha risposto copiando e incollando una relazione del commissario, che per altro non è ancora dato sapere come intenda chiudere il bilancio preventivo per il 2023".

"Purtroppo da questa vicenda si è subito capito molto bene quale fosse il motivo vero per cui il sindaco di San Miniato ha pervicacemente imposto la strada del commissariamento – prosegue Guazzini – quando tutte le forze rappresentate nel tavolo istituzionale presieduto dal presidente del consiglio comunale Gasparri si fossero pronunciate per la nomina di un consiglio d’amministrazione rappresentativo di tutte le sensibilità politiche". "Aggiungo solo che, ora che Cgil, Cisl e Uil hanno parlato molto chiaramente, sarebbe auspicabile che qualcuno parlasse – chiosa Guazzini – : il sindaco, le forze della maggioranza consiliare, il Pd, il presidente del consiglio comunale, che si fregia del suo curriculum di sindacalista".