San Miniato, 11 settembre 2019 - Un incendio è divampato poco dopo le 16 di oggi, mercoledì 11 settembre, negli scantinati adibiti a magazzini del centro commerciale Il Castellonchio" a San Miniato Basso, a fianco del campo sportivo. Il fumo ha velocemente invaso tutta la parte dei seminterrati e poi si è propagato, dagli accessi interni, al piano terreno dove si trovano numerosi negozi, una palestra e altre attività, e ai piano superiori adibiti a uffici. Sono al lavoro i vigili del fuoco di Castelfranco e del comando provinciale di Pisa. Al momento sembra che la situazione sia sotto controllo anche se tutte le persone che si trovavano nelle attività commerciali e negli uffici sono state fatte evacuare. Al termine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco effettueranno i rilievi per cercare di risalire alle cause del rogo. Sul posto, per regolare la viabilità e impedire l'accesso in zona anche gli agenti della polizia municipale di San Miniato.

