San Miniato capitale anche del tartufo estivo

La città della Rocca è di nuovi in clima tartufo. Stavolta si parla del tartufo nero, le pepite d’estate. la Fondazione San Miniato promozione, guidata da Marzio Gabbanini, annuncia la data: il 24 giugno ci sarà la seconda edizione della mostra mercato dello scorzone, meno pregiato del prelibato bianco e anche del cugino "bianchetto" (marzuolo), ma comunque un prodotto eccellente con cui preparare piatti deliziosi. Il tartufo scorzone presenta delle caratteristiche, che lo rendono, comunque sufficientemente distinguibile dalle specie consimili. la sua caratteristica principale è la scorza particolarmente ruvida e ricoperta da piccole verruche piramidali sporgenti.

Il suo profumo aromatico intenso ne fa comunque un buon tartufo commestibile, di un valore nettamente inferiore rispetto al tipo invernale Per quanto concerne le dimensioni, in genere si presenta della grandezza di una noce, sebbene non sia raro rinvenire esemplari anche più sostanziosi. Lo scorzone si sviluppa in una grande varietà di terreni, dall’Umbria al Trentino Alto Adige, dal Piemonte alla Basilicata. E anche in Toscana. Dove da qualche anno anche questo tartufo minore è al centro di promozione. Come succede a San Miniato dove lo scorso anno è stata varata la prima mostra mercato dedicata al "nero d’estate". E dove quest’anno si ripete. In nome della filosofia: tartufo tutto l’anno, perché la città della Rocca può essere calamita di turismi enogastrobomico e cultura per tutti i dodici mesi grazie a questa grande risorsa dei boschi e grazie alla lunga tradizione della ricerca e della commercializzazione. Ultime curiosità: il tartufo scorzone è ottimo in cucina, ha un prezzo piuttosto contenuto anche di poche centinaia di euro al chilo. E’ più resistente e si conserva più a lungo rispetto ad altre varietà: può essere consumato fresco a scaglie per insaporire piatti di pasta o conferire una nota d’eccezione anche a una semplice frittata o a un secondo piatto di carne.

La mostra mercato vedrà la partecipazione dei commercianti di tartufo con stand nel centro storico. nel cartellone non mancheranno show cooking e momenti di approfondimento, ed eventi culturali ad allietare la festa. Poi occhi puntati direttamente sull’autunno per la grande mostra mercato nazionale del magnatum pico. Ci sono già le date: 11-12, 18.19 e 25-26 novembre. Quello,come sempre, sarà l’assalto di tutta Italia all’Olimpo dei Sapori.

Carlo Baroni