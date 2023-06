San Miniato al Cittaslow International, presentato il "Patto educativo di comunità"

Il Comune è stato presente all’assemblea Cittaslow International che si è svolta a Parma lo scorso 24 giugno, con oltre 220 sindaci e delegati da 20 paesi. Al centro dell’incontro le politiche e gestione della crisi climatica, l’istruzione e gli scambi scolastici, la coesione sociale, la mobilità sostenibile e i quartieri Cittaslow Metropolis. La consigliera delegata Lucia Alessi, nell’ottica di scambio delle buone pratiche delle Cittaslow mondiali, ha presentato il "Patto educativo di comunità", la libera intesa sottoscritta tra associazioni (Moti carbonari – Ritrovare la strada, Mercato della terra di San Miniato e la Condotta Slow Food), istituzioni scolastiche (i due istituti comprensivi Sacchetti e Buonarroti) e Comune di San Miniato, che individua nella scuola un fondamentale bene della comunità, e che sceglie come priorità la cura della persona e del territorio in cui viviamo e si fonda su un approccio collaborativo per un’alleanza educativa stabile. Al centro del progetto la valorizzazione dell’educazione alimentare, del consumo consapevole e della conoscenza e rispetto dell’ambiente, e delle produzioni tipiche e tradizionali, promuovendo sani stili di vita sul nostro territorio. "Si tratta di una realtà consolidata per il nostro Comune che, da anni, ha avviato un percorso condiviso con le diverse parti in causa - dichiara la consigliera Alessi -. Il progetto ha destato grande interesse sia per gli obiettivi che si pone, come la coesione e l’educazione alimentare e ambientale, sia perché coinvolge la scuola e sostiene connessioni importanti per il territorio".