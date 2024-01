San Michele, la gloria è tua: il Palio sventola rosso e verde

Buti, 22 gennaio 2024 – Un’onda rossoverde travolge Buti. San Michele vince il suo terzo Palio dopo nove anni dall’ultimo successo del 2015 e si tuffa nell’estasi. Una giornata indimenticabile per la contrada di Castel di Nocco che aveva iniziato la giornata vincendo la sfilata storica. Emozioni infinite culminate poi con il trionfo dell’ottimo Stefano Raimondo Saiu sul velocissimo Diamante Prezioso in un’inedita finale a due contro la sola Ascensione. Pievania infatti, dopo aver vinto la terza batteria, ha rinunciato all’ultimo per un problema al cavallo. Si è corsa quindi una finale con soli due cavalli al canapo. Parte forte l’esordiente in provincia Saiu che mette Michel Putzu e ce lo lascia per tutti i 750 metri. Beniamino non molla mai ma Diamante Prezioso resta davanti fino all’arrivo, facendo esplodere la gioia rossoverde. Il cencio disegnato dall’artista senese Serena Seggioloni finisce così nelle mani del capocontrada Gianmarco Matteucci.

14 foto (Foto Bongianni / Germogli)

"Avevo promesso a tutta la contrada che stasera avrei portato il cencio a casa e l’ho mantenuto. Siete grandi ragazzi" sono state le prime parole di Matteucci davanti al suo popolo rossoverde. "Voglio ringraziare Stefano che è un grande fantino e un grande professionista – ha continuato – e poi Diamante che è un grandissimo cavallo. Una vittoria che vale doppio visto che Diamante è un cavallo locale e ringrazio i proprietari che sono ragazzi di Buti". La prima batteria è senza storia, con la vittoria di Ascensione con Putzu su Beniamino che parte bene e si mette dietro San Rocco, con Fabio Branca su Kaimano da Clodia, e San Francesco, con Gavino Sanna su Dringhijola. Nella seconda batteria la mossa si fa complessa, con diverse false partenze. Ma al via, sotto la regia del mossiere Davide Busatti, sono San Michele e San Nicolao con Silvano Mulas su Dididomossola, a partire bene con La Croce di Andrea Fele su Cuore Impavido, staccata: vince San Michele. Nella terza batteria è trionfo per Pievania, con Alessandro Fiori su Orizzonte da Clodia che però rinuncia alla finale per tutelare il cavallo rimasto ferito. L’ultimo atto è una corsa a due che regala la terza stella a San Michele.