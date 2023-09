San Giuseppe Anteprima film

A Le Capanne venerdì e sabato alle 21,15 verra proprietato in a.teprima un film sulla vita di San Giuseppe. S’intitola "Cuore di padre". Una storia toccante, commovente. Nella pellicola sono narrate, in prima persona da chi le ha vissute, vicende di conversione, guarigione, aiuto, ispirazione e guida: tutte storie riconducibili all’intervento diretto dal padre putativo di Gesù. La pellicola è del 2022, prodotta in Spagna dalla Goya Producciones. Il racconto è tutto costruito su testimonianze dirette; e così possiamo incontrare un comunista ateo, figlio di rivoluzionari, convertito da san Giuseppe a Cotignac. Per info e prenotazioni scrivere un messaggio Whatsapp al: 351.2940226.