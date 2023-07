Salvataggio della casa di riposo, ancora tempo al commissario

Un lavoro importante e che richiede ancora alcuni passaggi. Commissario al lavoro ancora almeno fino alla fine del mese alla Del Campana Guazzesi di San Miniato. Questa la proroga – si apprende :– si è resa necessaria per ultimare le operazioni di valutazione di tutte le carte richieste dalla Regione Toscana per non estinguere l’ente e metterla in piena sicurezza per affrontare le sfide future. Poi arriverà un nuovo Cda. Lo stesso sindaco Simone Giglioli lo aveva annunciato all’assemblea pubblica del mese scorsa quando, prendendo la parola, aveva aggiornato cittadini e comitato per la salvaguardia della del Campana Guazzesi, sullo stato dell’arte per il salvataggio della casa di riposo. Ricordiamo che nei giorni scorsi il gruppo di minoranza CambiaMenti Lega e Forza Italian avevano fatto richiesta di tutti gli atti prodotti dal commissario in questi tre mesi, fra i quali il piano di adeguamento, il bilancio consuntivo 2022 e quello preventivo 2023.