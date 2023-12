Salina, nuovo inquadramento: "A condizioni ancor peggiori"

Un nuovo regime contrattuale per i dipendenti della Salina Locatelli, azienda con quartier generale a Saline, che scatterà dal prossimo primo gennaio, quando i lavoratori (19) con contratto nazionale per industria alimentare, confluiranno nel contratto delle miniere, già in essere come tipologia contrattuale per la restante forza lavoro della fabbrica del sale. Il quadro che va stagliandosi preoccupa Lara Azie, responsabile territoriale del sindacato Fai Cisl Pisa.

Quali sono le condizioni che maggiormente incideranno con il passaggio contrattuale che si concretizzerà dal primo giorno del nuovo anno?

"La fotografia è peggiorativa. Certo, gli effetti si vedranno in una raggio temporale più lungo, ma ci sarà un riverbero nefasto per i lavoratori che attualmente, e ancora per poco tempo, hanno il contratto alimentare".

Ovvero?

"In sostanza la legge garantisce, in questa fase di passaggio, gli istituti di cui godono adesso i dipendenti che dal contratto alimentare migreranno, per scelta aziendale, al contratto delle miniere. Ma nel corso del tempo, si avranno buste paghe più povere, cesserà la quattordicesima, si materializzeranno conseguenze sui rinnovi salariali, su eventuali scatti di anzianità, straordinari in fabbrica, rimborsi sanitari. Giusto per fare qualche esempio. Quindi, in uno scenario generale che puntella diverse criticità in questo territorio, con l’applicazione del contratto delle miniere potranno generarsi situazioni di impoverimento per i dipendenti, quindi per intere famiglie. E ancora, se occorre dirlo, per tutta la zona".

Come è stato il confronto con l’azienda Locatelli per la fase del passaggio contrattuale?

"Posso dire che questi ultimi due anni di confronto, scanditi da parte nostra dalla ricerca di buone relazioni sindacali, sono stati gettati alle ortiche. L’azienda ha issato una muraglia e va dritta come un treno".

Quali sono state le motivazioni della Locatelli?

"L’azienda può legittimamente attuare il passaggio, e lo farà. Ma serve un’operazione verità, perché se la Locatelli, come molte altre realtà industriali, ha avuto problemi stringenti con i rincari delle bollette e via dicendo, questo non può giustificare una manovra che impoverisce i lavoratori".

Quindi?

"Noi abbiamo lottato per il miglioramento contrattuale di tutti, affinché tutti i dipendenti potessero avere il contratto del settore alimentare. La cornice che si presenterà a inizio anno penalizzerà a lungo termine chi godeva del contratto alimentare e chi adesso lavora con il contratto delle miniere. Categoria, quest’ultima, che vede tramontare ogni chance di innalzamento contrattuale. Dall’azienda non vi è stata alcuna apertura".