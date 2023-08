Saldi, i primi bilanci "Brutto inizio, buon finale"

di Ilenia Pistolesi

Non si canta vittoria, né si piangono fiumi di lacrime amare perché c’è un motto, "sconfiggere la crisi"". La fotografia dei saldi a Pontedera è un’istantanea scandita da più ombre che luci. I rincari, per commercianti e consumatori pesano come macigni, tanto che la ‘corsa ai saldi’ è partita in elegante ritardo. Ovvero quando nei negozi, il prezzo è sceso al 50% in meno dei capi in vendita. Ne parla Lorenzo Nuti, presidente di Federmoda Confcommercio Pisa, e alla testa di uno storico negozio di abbigliamento nella città della Vespa.

Nuti, i saldi sono partiti esattamente un mese fa, quali sono gli esiti sugli esercizi commerciali di Pontedera?

"Le aspettative, non lo nego, erano importanti, ma la mole altissima di rincari, che ha riguardato sia i commercianti sia i clienti, ha portato un effetto. A luglio non abbiamo assistito alla fila nei negozi per comprare la merce a saldo. E i saldi vanno adesso alla grande, ossia con la merce scontata del 50%".

Vi aspettate guadagni in più a agosto?

"La nostra stima si attestava su un 5% in più, ma siamo rimasti su una percentuale intorno al 3,5% in più. Con gli sconti al 50%, la risposta è sì".

Qual è il problema alla radice?

"L’aumento dei prezzi di circa il 10% e con rincari, dato che acquistiamo con un anno di anticipo, che si profilano all’orizzonte. Il problema riguarda sia il commerciante, sia il consumatore. Siamo subissati da rialzi alle stelle".

Dalla materia prima, ai costi per sostenere un’attività di vicinato, fino al cliente. La crisi è una marea. travolgente.

"Esatto. Per il commerciante c’è meno marginalità. E regna preoccupazione a Pontedera. Cerchiamo di tenere una qualità alta, di dare il massimo per i clienti, ma la burocrazia, gli affitti, le bollette, i rincari, ci strozzano. E se prima le notti estive dello shopping erano un appuntamento che richiamava persone da altre zone, ora vanno ripensate in chiave nuova, per un rilancio del commercio di Pontedera. Altrimenti anche queste iniziative rischiano di scomparire se non viene data importanza ai negozi di vicinato".

Il dilagare dello shopping online non aiuta.

"Sì, ma noi continueremo a investire su qualità e professionalità".