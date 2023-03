Ruggiero (Fdi): "Il centrodestra? Tante liste, ma un solo candidato"

A rompere gli indugi sulle prossime elezioni amministrative del 2024 a Ponsacco è Fratelli d’Italia. "Come Fratelli d’Italia – dice Giuseppe Ruggiero dirigente provinciale del partito e storico esponente di FdI Ponsacco – visto il successo elettorale delle ultime elezioni politiche, abbiamo già in programma di incontrare Lega, Forza Italia e altre liste civiche per arrivare alla formazione di una coalizione identitaria che racchiuda tutte le anime del centrodestra e porti a un effettivo cambiamento, nell’interesse della nostra città. Ci presenteremo dunque con varie liste collegate a un unico candidato sindaco". Manca più di un anno solare alle elezioni ma FdI annuncia già la compattezza dello schieramento e anche un programma di massima. "Il nostro gruppo ha già elaborato le linee essenziali di programma per la prossima legislatura e chiaramente saranno oggetto di confronto costruttivo con le altre forze del centrodestra – continua Ruggiero –. Basta con le vecchie divisioni! Il nostro auspicio adesso è che si cominci a lavorare seriamente e tutti insieme per il bene di Ponsacco".

Vaghi i riferimenti ai nomi dei possibili candidati a sindaco. "Tutte le forze politiche – prosegue – rispettando lo spazio più aperto della dialettica e del confronto politico – hanno diritto-dovere di proporre i nomi dei propri candidati a sindaco. Anche noi proporremo sul tavolo comune i nostri candidati. Sinceramente confesso che anche al sottoscritto piacerebbe prendersi una bella rivincita sulle elezioni amministrative del 2009 ma purtroppo i miei impegni di lavoro non mi consentono più di svolgere un incarico così importante. Tanti miei pazienti, di qualsiasi colore politico, me lo chiedono incessantemente ma penso alla fine dovrò deluderli. Ci sono varie candidature eccellenti che possono aspirare a una carica così importante e di enorme responsabilità e che ci possono portare con il concorso di tutti alla definitiva vittoria di tutto il centro-destra".