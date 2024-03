Rubate le gronde della canonica. Ladri a segno a Montebicchieri: "Segnalate i movimenti sospetti"

I ladri non si fermano. Stavolta hanno preso nuovamente di mira una chiesa della Valdegola. Segnatamente a Montebicchieri. E’ la stessa parrocchia a renderlo noto. Il fatto è stato scoperto martedì mattina quando è stato appurato il furto delle gronde della canonica e il tentativo di entrare in canonica e forse anche in chiesa.

"Il furto e il tentativo di ingresso – si legge – si ipotizza intorno alla scorsa settimana se non questa". Nel post pubblicato sui social per informare la comunità dell’accaduto la parrocchia rivolge anche un appello: "Chiediamo a tutte le persone la condivisione e se qualcuno avesse notato qualcosa di comunicarlo al parroco don Simone Meini".

Negli ultimi mesi l’unità pastorale della Valdegola ha dovuto fare i conti con diversi episodi. Nel settembre scorso ad essere presa di mira fu la Chiesa di San

Germano a Moriolo: nel bottino dei malviventi finirono una pisside e due lampade votive che erano una a destra e l’altra a sinistra dell’altare (oggetti che erano stati donati dalla popolazione nel tempo) compresi i soldi delle offerte delle candele. A Moriolo intanto è stato installato un sistema di videosorveglianza. Un mese dopo, però, un altro furto. Stavolta nella chiesa di Corazzano: venne forzata e ripulita la cassetta delle offerte delle candele in chiesa Sant’Eurosia. In questo caso furono più i danni del valore asportato, tanto che don Meini lanciò un messaggio: "Se avete bisogno, prima di fare danni chiedete al parroco e per quanto sarà possibile vi aiuteremo prima di farci spendere per fare i lavori nel rimettere tutto apposto".

A Montebicchieri, come avvenne anche a Moriolo, a favorire l’azione dei ladri è stata sicuramente la posizione isolata del complesso monumentale la cui strada di accesso, proprio da qualche giorno, è di nuovo illuminata.

Carlo Baroni