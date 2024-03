Ruba portafogli a donna morta. Denunciato

PONTEDERA

Un addetto allo sgombero della casa di una anziana deceduta ne ha approfittato per rubare il portafoglio della morta. Un comportamento oltremodo squallido, oltre che punibile dal punto di vista penale. Infatti, i carabinieri della compagnia di compagnia di Pontedera, al termine di indagini non facili, l’hanno denunciato per furto e indebito utilizzo di carte di credito. E’ successo nelle scorse settimana in una casa di Pontedera.

L’addetto allo sgombero della casa incaricati dai familiari, infatti, oltre ad aver rubato il portafoglio della donna deceduta, ha anche utilizzato bancomat e carte di credito, evidentemente utilizzando i codici che l’anziana aveva nel portafoglio. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

I militari dell’Arma hanno effettuato le indagini, anche tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle banche dove l’uomo aveva effettuato i prelievi, e alla fine sono riusciti a raccogliere elementi che hanno portato all’identificazione di colui che è ritenuto responsabile del furto e che, per questo, con molta probabilità, anmdrà a processo. L’uomo, come detto, si sarebbe appropriato del portafogli della defunta durante le operazioni di sgombero della casa dove la donna viveva e avrebbe prelevato 500 euro da vari sportelli bancomat di Pontedera.

L’intera somma è stata recuperata dai carabinieri durante la perquisizione eseguite nella casa del presunto responsabile. Il denaro indebitamente prelevato è stato sottoposto a sequestro, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

g.n.