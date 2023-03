Ruba oltre 25mila euro di generi alimentari

Autotrasportatore con il vizio del furto dei prodotti Conad. E’ stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pontedera. Furto, ricettazione e appropriazione indebita i reati per cui il quarantenne, italiano, residente a Livorno, con precedenti specifici, è finito in carcere al Don Bosco di Pisa. L’attività investigativa portata a termine dai militari dell’Arma avrebbe accertato la sottrazione di circa 1.100 pallet, nonché di generi alimentari, destinati alla grande distribuzione in supermercati Conad.

L’uomo aveva a disposizione più magazzini dove nascondeva la refurtiva in varie località della Valdera, ma è stato dalle informazioni raccolte nella zona industriale di Gello a Pontedera che i carabinieri sono partiti nell’attività di indagine. La segnalazione era particolarmente dettagliata e specifica su movimenti sospetti nella zona industriale. Così sono scattati i servizi specifici a scopo preventivo. L’attività di prevenzione e repressione dei furti è stata effettuata anche con alcuni posti di blocco nella stessa zona durante i quali è stato intercettato un autotrasportatore che stava scaricando un consistente numero di pianali di generi alimentari, tra cui una intera forma di formaggio Parmigiano reggiano del peso di 40 chili.

L’uomo non ha saputo fornire precisazioni sulla provenienza della merce e sul perché fosse in suo possesso. Così i carabinieri hanno effettuato perquisizioni perquisizioni nella sua abitazione e in un altro magazzino nella disponibilità dell’indagato, dove venivano rinvenuti ulteriori pallet e un’ingente quantità di merce destinata sempre alla distribuzione dei supermercati Conad.

Valore della refurtiva superiore a 25mila euro. La merce rinvenuta è stata parzialmente restituita a chi era stata rubata. Il quarantenne livornese è agli arresti domiciliari.

