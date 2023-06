Ruba nove bottiglie di champagne al supermercato, arrestato

Pontedera, 27 giugno 2023 – E’ riuscito in una vera impresa, nascondere sotto il suo abbigliamento ben nove bottiglie di champagne per un valore di 360 euro, nel tenttivo di oltrepassare le casse del supermercato e portare a casa il pregiato bottino. Certo, difficile che non lo notassero, tant’è che la vigilanza l’ha beccato e chiamato i carabinieri. E’ successo a Pontedera.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.