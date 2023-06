Rsa Santa Chiara, fumata bianca Marco Paggetti al timone

Si scioglie ogni riserva e arriva il nome del nuovo presidente della Rsa. Si è svolta nei giorni scorsi la seduta del cda della Asp Santa Chiara, che ha visto l’elezione del nuovo presidente della casa di riposo, le cui redini passano nelle mani di Marco Paggetti, 42enne consulente del lavoro. E’ stata inoltre ratificata la nomina dei due nuovi rappresentanti del cda, ossia, Fabio Iozzi e Marco Norchi. ""Accetto l’incarico con molta serenità e senso di responsabilità, consapevole del ruolo e dell’impegno che andrò ad assumere - sono le parole del neo presidente - Santa Chiara è un bene fondamentale non solo per Volterra ma per tutto il territorio della Valdicecina. Come ci ha ricordato Papa Francesco recentemente, ‘E’ necessario accelerare un cambiamento di rotta in favore di una cultura della cura, che ponga al centro la dignità e il bene comune’. Santa Chiara non è soltanto una casa di cura, ma una casa che cura, cioè che si prende a cuore le persone. E’ con questa convinzione che insieme a tutto il cda e al collegio dei sindaci revisori mi metto a servizio di questa realtà, con uno sguardo e un’attenzione particolare a tutti gli ospiti presenti, ai loro familiari e a tutti i lavoratori".

"Auguro al nuovo presidente Marco Paggetti, al Cda in gran parte riconfermato, ai revisori, al direttore e a tutto il personale di continuare, nonostante le difficoltà, la meritoria opera di servizio che costituisce una ricchezza davvero straordinaria per la nostra città e per il territorio", è il commento del sindaco Giacomo Santi.