"Rsa, salvataggio a fine aprile"

di Carlo Baroni

Con l’avanzo di bilancio, il Comune salverà la casa di riposo. "Bisognerà attendere aprile – dice il sindaco Simone Giglioli – poi, come annunciato, interverremo. Ma importante sarà anche procedere con un piano che consenta alla del Campana Guazzesi di essere in sicurezza e di poter guardare al futuro". Il Comune, del resto, interviene in via straordinaria: "impensabile che, annualmente, possa essere fatta un’operazione del genere", chiosa Giglioli, annunciando che per quel momento ci sarà anche una nuova governance al posto dell’attuale Cda che, proprio per la situazione finanziaria, si è dimesso in blocco. Un nuovo consiglio o un commissario? Il primo cittadino non si sbilancia. Ma tutto sembrerebbe andare - si apprende – verso la nomina di un commissario: figura più snella ed agevole per gestire, con polso, questa fase transitoria in cui l’ente deve essere salvato e rimesso in piedi da punto di vista finanziario. Intanto le opposizioni unite – Lega, Forza Italia e CambiaMenti - hanno presentato una mozione. Due i punti chiave. I gruppi d’opposizione chiedono all’amministrazione di nominare, anche provvisoriamente un nuovo organo di amministrazione. E chiedono alla giunta di formalizzare in sede istituzionale gli impegni assunti ed "a precisare tali impegni nel senso di costruire, d’intesa con tutte le forze politiche presenti nel consiglio comunale, con le risorse tecniche dell’amministrazione comunale, con i comitati dei cittadini che si sono costituiti, un atto giuridicamente sostenibile che consenta di affrontare nell’immediato la situazione di difficoltà finanziaria della casa di riposo". Impegnando in primo luogo le risorse del Comune e cercando altri contributi dall’Asl Toscana-Centro, dai Comuni i cui cittadini si avvalgono dei servizi, da enti, istituzioni, imprese. Il tutto alla luce del fatto che "riveste un carattere di assoluta necessità e urgenza garantire la continuità e il rilancio di un’azienda che ha un rilievo cruciale e strategico per gli anziani, in un Comune in cui l’età media è di 62 anni". Allo stesso tempo sono tutti concorsi che e fondamentale garantire ancora laa gestione pubblica della casa"